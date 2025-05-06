В Бразильской конфедерации футбола опровергли информацию о товарищеском матче против России

Сборная Бразилии не планирует играть против сборной России, сообщил директор по коммуникациям Бразильской конфедерации футбола (CBF) Фабио Сейшас.

Ранее издание Band сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

«Матча против России не запланировано», — приводит слова Сейшаса Odds.ru.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Ближайшие товарищеские матчи россияне проведут против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).