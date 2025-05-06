Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

6 мая, 16:47

В Бразильской конфедерации футбола опровергли информацию о товарищеском матче против России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная Бразилии не планирует играть против сборной России, сообщил директор по коммуникациям Бразильской конфедерации футбола (CBF) Фабио Сейшас.

Ранее издание Band сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

«Матча против России не запланировано», — приводит слова Сейшаса Odds.ru.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Ближайшие товарищеские матчи россияне проведут против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

Источник: Odds.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Полезнее проиграть Чили, чем разгромить Бруней: это лучше объясняет, где находится сборная. Но ведь были и Иран с Боливией!
Кахигао — о поражении россиян от чилийцев: «Мы видели не лучшую версию сборной России»
Кахигао надеется, что сборная России сыграет ответный матч с чилийцами в гостях
В «Спартаке» рассказали о важности товарищеских матчей для сборной России
Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Мне очень интересно смотреть на то, как живут русские игроки»
Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • pupkin-221

    Даешь суперматч Россия - Зимбабве !

    07.05.2025

  • samsam

    Читать умеешь? Прочти еще пару раз и попытайся понять, что значат эти слова: "Сборная Бразилии не планирует играть против сборной России"

    07.05.2025

  • arno11

    Да конечно, лишний мастер-класс от Дзюбы сотоварищи Винисиусу-Рафинье-ко не помешал бы.

    06.05.2025

  • arno11

    Почему? Я там коллеге ответил уже. Принять Бруней вместо Бразилии, и будет дальше БРИКС

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Поддерживаю!!!

    06.05.2025

  • arno11

    Гнать их в шею, но взамен принять Бруней. Чтобы осталось "БРИКС", а не стало "РИКС".

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Так я и есть часть народа. Врачи зарабатывали хорошо в Нижнем Новгороде, Москве, Питере, ряде других городов. И сейчас не бедствуют. Репетиторы появились потому, что престиж высшего образования повысился и многие хотели поступать в ВУЗы. А для этого нужны репетиторы. Так что учителя могли зарабатывать в нулевые. Будем сравнивать работу на ОПО с работой учителя или врача? Вам самому-то вам не смешно? Да учитель и врач просто сдохнут на заводе через месяц. Вы слишком много времени проводите на сайтах учителей, врачей и т.п. Я вам открою секрет: если бы был сайт судебных экспертов, коим я являюсь, они бы тоже жаловались на работу на износ и низкие зарплаты. Если бы в СССР был интернет, там бы всё кипело от жалоб от учителей и врачей. Люди постоянно жалуются. Я в судебном департаменте работал - все жаловались. И на почте работал - тоже жаловались. И на заводах. Работал 15 часов потому, что хотелось денег заработать. При этом зарплта была хорошая. Просто хотелось больше. Так что с Идеей?

    06.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    нынешняя Бразилия по игре не сильнее России))) не велика потеря)))

    06.05.2025

  • AнaлoГoвнет

    А щёки -то как надували... Аж с Бразилией играем

    06.05.2025

  • NF

    Видно, что вы оторваны от народа и не занете, как он живёт. Чтобы считаться обеспеченным человеком, непременно надо быть богачом? Почему появилось большое количество репетиторов, что ударило по з/п людей? Потому, что образование и науку уже 35 лет держат в хронической нищете. Врачи зарабатывали хорошо? Речь о Москве? Это было характерно для определенных прослок, а не для всех врачей и медсестер страны. Хоть бы интересовались, что сами врачи и медсёстры пишут. Постоянное желание забастовок из-за низких доходов и работы на износ. Конструкторы зарабатывают? Зайдите на сайты предприятий ВПК, включая, якобы, частные, и сравните з/п "эффективных управленцев" и конструкторов. Доставщики пиццы по 12 часов? В школу или больницу зайдите, после поговорим про 12 часов. Или будем сравнивать работу с людьми и доставку с места на место? Работать же на заводе 15 часов физически ненормально, что и запрещали в Союзе, ибо не были идиотами. Да, кстати, а почему 15 работали? З/п не хватало?)...

    06.05.2025

  • andy1962

    Также вопрос к профессионализму журналистов СЭ. Если чиновник РФС озвучивает это, журналист обязан задать простенький вопрос. Есть лт официальное подтверждение - документ на бумаге - от федерации футбола Бразилии.

    06.05.2025

  • andy1962

    возникает вопрос. А кто и с какой целью распространяет ложные слухи? Версий три. Бразильцы...РФС..сПОРТ-эКСПРЕСС. я склоняюсь к РФС.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Пффф, вот уж учителям грех жаловаться на нулевые. Репетиторы тогда были нарасхват. Да и врачи в нулевые зарабатывали нормально. Или что, врачи и учителя богачами при СССР были? Нет. Конструкторы тогда зарабатывали, не спорю. Ну так они и сейчас зарабатывют. В 90-е бедствовали. Что касается доставщиков пиццы, то вваливйте как эти доставщики по 12 часов в сутки. И будет вм счастье. Я вот в нулевые на заводе по 15 часов работал. И нормально зарабатывал. Так от чего пойдут изменения? От Идеи? Какова будет Идея? И что делать тем, кому Идея не нужна?

    06.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    А могли бы сб. Бразилии в РПЛ собрать.

    06.05.2025

  • NF

    Да ну, "жилось отлично, кто хотел работать", серьезно? Долго эту глупую мантру из 90-х будете на щит брать? Учителя работать не хотели? Может, врачи? Может, инженеры? Конструкторы? Продавцы? Или я сейчас услышу еще одну глупую мантру имени Медведева "идти в бизнес"? Или можно считать нормальным, когда доставщик пиццы может получать больше вышеперечисленных? Я не знаю, как вам жилось, вы же не говорите, лишь по тону могу предположить, что явно не как абсолютное большинство населеняи страны. Что изменится? Вроде уже было сказано, от чего изменения пойдут. Или вы основы социалистического устройства общества не знаете? Освежите в памяти, вещь полезная и актуальная...

    06.05.2025

  • albou2

    То есть всю сборную России?

    06.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    Докатились... Даже Бразилия отказывется.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Верно! С дряни - дань!

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    У нас в Горьком в 80-е было три вида морожки. Пломбир, фруктовое и сливочное. Пломбир либо в стаканчике, либо на развес в рожке. Эскимо мы только в кино видели. Не хочу этого снова.

    06.05.2025

  • dinela

    Все бразильянцы уже давно наши граждане!Играть не с кем!

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Панов в Крыму нет и не было. Панство в Польше.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Ну тем, кто хотел работать, в нулевые жилось отлично. Сейчас посложнее, да. Про то, что мне хорошо жилось за счет других... Это смешно, ага. А как вы сбе представляете социализм? Новый социализм. Что изменится по сравнению с периодом прежнего СССР?

    06.05.2025

  • Spacewalker

    Кто спрашивал про ПРЕДСТОЯЩИЙ матч?! Какой ещё ПРЕДСТОЯЩИЙ матч, когда переговоры идут?! Крышняк уже едет что ли от желчи?!

    06.05.2025

  • NF

    Плохо читаете комментарии, иначе бы не заводили речь об идеализации. Надеюсь, в пример "идеализации" ставятся не 80-е? И если уж решили вспомнить про квартиру и очередь, так не забывайте и тот факт, что было по-разному: кто-то ждал, а кто-то, особенно семейные с детьми, получали ее быстро, и речь шла далеко не всегда о спецпроизводстве. И это еще как посмотреть, что лучше: постоять в очереди без кредитов, космических тарифов и разваливающейся инфраструктуры ЖКХ, либо сесть в ипотечную кабалу на 20 лет, да еще и выплатить банкам сверху не менее трети от стоимости в условиях инфляции, низких з/п и работы на износ, да еще с риском потерять жилье, если не смог выплатить ипотеку...

    06.05.2025

  • 36

    Когда ответный матч с Брунеем?

    06.05.2025

  • Spacewalker

    Причём тут сказки?! Просто прошла новость, что просто ведутся переговоры. СпортЭкспресс начал всех обзванивать насчёт этого. Директор по коммуникациям правильно ответил, что ничего не запланировано. А что он должен сказать?! Ну и где тут сказки?! И причём тут Кубы с Брунеями?!

    06.05.2025

  • Фирсыч

    Юноша, не идеализируете социализм. Сплошная нищета, дефицит, отсутствие продуктов. Еда везде по талонам, даже на Украине. Только в Москве и Ленинграде талонов не было. Переполненные электрички и автобусы в Москву и Ленинград за продуктами. Огромные очереди за едой, одеждой, обувью и т.д. В очередь на квартиру ставили если было менее 5 кв. метра на человека. Ждать надо было 10-15 лет... Вспомнить страшно.

    06.05.2025

  • Mel_Alex_SPB

    И Панов тоже?)

    06.05.2025

  • Beard

    Мороженное и газировку

    06.05.2025

  • Андрей

    Ну это фигня, деньги поступят на счёт и будет запланировано.

    06.05.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Да иначе оно и быть не могло. И не должно было быть. При текущей ситуации...

    06.05.2025

  • fatka

    :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:

    06.05.2025

  • Влад

    Даже при нормальном раскладе, бразилам нет спортивного интереса играть с нами.

    06.05.2025

  • Робин из Локсли

    И вообще, пора с них брать дань.

    06.05.2025

  • AleSSio87

    а против кого, собственно, Бразилии играть то?? против трюфельных братьев-балерончиков, непонятно кого и из каких клубов, а главное - для чего вызванных в сборную России игроков и, самое главное, дебилообразного автогена с ног до головы деревянного олигофрена баринова?? правильно сделали, что отказались от таких соперников!

    06.05.2025

  • ValeraK

    Право первой ночи!)

    06.05.2025

  • Berkut-7

    в КНДР тоже люди, тоже человеки живут.

    06.05.2025

  • NF

    Не нужно столь примитивно понимать смысл сказанного. Социализм - это не только идея, идея - это теория. Речь о ее воплощении в реальность. И я вас обрадую: не всем было хорошо в 2000-е, даже очень далеко не всем. А должно быть иначе. Нынешний строй основан на крайней поляризации и олигархизации общества. Нам такое не нужно. И если вам было хорошо в 2000-е, значит, хорошо бы за счёт остальных. Социализм в России возможен, сам действующий режим делает его возможным, наступая на грабли дореволюционной монархии...

    06.05.2025

  • ValeraK

    Не переживайте - еще сыграем с Бразилией!))))

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Всех бандерохохлов из Крыма выгнали. А организация у них была посильнее бразильской. Так что уж с бразильскими гиенами на раз справимся.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Теперь я еще больше не хочу в социализм. Идя мне для счастья не нужна. Кроме того, я вообще считаю, что социализм в России невозможен. И не нужен. Мне и так хорошо. Было. В нулевые.

    06.05.2025

  • Berkut-7

    Не, я про организации ....а хохлов из Крыма кстати не выгоняли , им наоборот конституцией закрепили право там жить .

    06.05.2025

  • fatka

    Целому поколению футболистов "повезло" играть на задворках мирового футбола...

    06.05.2025

  • NF

    Долго перечислять. Но, думаю, вы понимаете, что реальный социализм невозможен без укоренения идейного ядра в различных сферах жизни...

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    О! Точно! Пусть все страны БРИКС подпишут "Клятву Верности России".

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Хохлов из Крыма!

    06.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    Только Эсватини!

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    И что, простите, вы хотите взять из времен старого СССР в новый СССР?)

    06.05.2025

  • Робин из Локсли

    Согласен с вами пан Юзеф чуть более чем полностью. Пусть клянутся нам в верности или пинками .

    06.05.2025

  • fatka

    Какая Бразилия,кндр наш удел...

    06.05.2025

  • NF

    В этом нет трагедии. Разумеется, учтя опыт успехов и ошибок. Никто не требует возвращаться к первому Союзу, тем более, что это невозможно. Зато можно создать более совершенный второй Союз. И он будет...

    06.05.2025

  • Berkut-7

    Я вообще не помню, чтобы Россия кого-то откуда-то смогла выгнать.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Но хотите жить как в СССР? Это оригинально.

    06.05.2025

  • NF

    Пару лет...

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Да лаааадно...)) Неужто вы и при СССР не пожили?

    06.05.2025

  • NF

    Да нет, едва 30...

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Да вряд ли. Лет 60 наверняка уж стукнуло?

    06.05.2025

  • NF

    Я - молодежь...

    06.05.2025

  • Роман Морковкин

    Быстро однако. Шлите ещё один конвертик. Только в этот раз положите туда побольше.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Вам, простите, сколько лет?

    06.05.2025

  • горнолыжник из Горно-Алтайска

    А теперь Аргентина!)) через пару дней в тираж)))

    06.05.2025

  • Глупый

    заместо Бразилии будет матч- реванш с Брунеем

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Не просто исключать, сэр Робин, а гнать пинками. 1. Трусливые гиены нам не нужны. Прикиньте, везут бразильцы патроны, а рядом лягушка квакнула. Так они от страха все побросают и сбегут! 2. Предательство интересов России должно жестоко караться. А то завтра нас вообще все предадут, даже Куба с Брунеем.

    06.05.2025

  • NF

    Это выбор между нынешним вымирающим, деградирующим и принципиально не изменяющимся "болотом" (не только в спорте) и шансом на более справедливое будущее (учитывая, что есть опыт истории). История же и рассудит. Я народу "болото" не желаю...

    06.05.2025

  • ... и это пройдет

    Ну ладно "image", "fair play", "gentlemen" слова нерусские, поэтому и понятий таких-то в русском менталитете нет. Но ведь "ответственность за свои слова" - это словосочетание вроде есть в русском языке, а вот в русском менталитете напрочь отсутствует.

    06.05.2025

  • Highlander

    Отправить туда самых ненужных.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    А я и вперед в социализм не хочу.

    06.05.2025

  • Berkut-7

    В мире есть 2 мощи, это США и Китай , все остальные страны для массовки.

    06.05.2025

  • NF

    А назад никто не требует. Только вперёд...

    06.05.2025

  • Робин из Локсли

    Будем исключать. Они не разделяют наши традиционные ценности. ЗЫ-Ламбада -пляски Сатаны.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Ну вот мы их и погоним в индивидуальном порядке.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    А если я не хочу назад в социализм?

    06.05.2025

  • Робин из Локсли

    Сомневаешься в величии и мощи России ?

    06.05.2025

  • Berkut-7

    Эт вряд ли, полномочий выгонять кого-то в БРИКСе ни у кого нету, выйти в индивидуальном порядке можно , а вот выгнать нет.

    06.05.2025

  • hottie

    Источник, который в предыдущей заметке по этой теме высказывался про возможность матча, хоть по морде получил? Или на карту получил?

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Великорусы будут гнать из БРИКСа трусливых бразильянских гиен.

    06.05.2025

  • albou2

    По фавелам ходить опасно)))

    06.05.2025

  • albou2

    Статья про сборную Бразилии, а на фото Миранчук…Он бразильцам стал что ли?

    06.05.2025

  • Berkut-7

    Кто конкретно выгонять будет?)

    06.05.2025

  • NF

    Такую клоунаду оставит только революция. Социалистическая. Только советский футбол был реально уважаем в мире, постсоветский, в первые 20 лет, выезжал на его наследии, которого больше нет. Есть только ничем не обоснованные "хотелки" капиталистов и бюрократов...

    06.05.2025

  • Highlander

    Там если по фавеллам пройтись можно сборную собрать и плевать им на федерацию.

    06.05.2025

  • IQ-87%

    Увольте вы наконец кого то а то этот источник уже столько наобещал

    06.05.2025

  • тихоновнавсегда

    Вот желтуха то...Совсем в помойку превратили издание.Уйдите!Сделайте свою болотную газету ... Не позорьте имя СЭ... Есть совесть у вас??? Товарищ Алексеев!Вы в ответе за тех кого приручили?

    06.05.2025

  • aa_214

    это очень смешно)

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Трусливые прозападные гиены! Гнать их из БРИКСа!

    06.05.2025

  • Vitamin007

    Зря! Они лишают себя серьезной, как там говорит усатый, "контрольной игры", тьфу, прости Господи!

    06.05.2025

  • Vitamin007

    Ясно было, что это сон совмещающего и прихлебателей из сэ.

    06.05.2025

  • Berkut-7

    Пока война не окончена , никто из топ сборных не будет с Россией играть, чего непонятного? Ну не будут федерации стран подставлять себя перед ФИФА и УЕФА из-за России , зачем им это?

    06.05.2025

  • Ботокс007

    Лучше - Рэкс. Эфиопия.

    06.05.2025

  • Berkut-7

    А сколько людей уже заложили салфетку за воротник , взяли в правую руку вилку и готовились к основному блюду))

    06.05.2025

  • Zheka Likhoded

    Помечтали и хватит)

    06.05.2025

  • Slim Tallers

    В апреле уже сыграли с Уругваем. В мае с Бразилией. Отличный календарь,Семин не даст звиздеть.

    06.05.2025

  • Спринт

    Наш вид - энто командная встреча по нанайской борьбе .. сугубо - на льдине и в праздник 23 февраля. Точно не проиграем (.. наверное ..).

    06.05.2025

  • Юрий Дрюченков(Нильк)

    Жаль , а мы уже начали отлавливать в фавеллах всех , кто знает как выглядит мяч . Хотели набрать хотя бы человек 15 . Теперь придётся и этих троих отпускать , которых поймали

    06.05.2025

  • AnTaras

    Ну и ладно. Может какая нибудь Гвинея согласится:grinning:

    06.05.2025

  • Николай Шибаев

    Иш ты,чего еще захотели!!!

    06.05.2025

  • ==Бутсалёт==

    Ах так? Выгнать Бразилию из БРИКС! Пусть будет РИКС!

    06.05.2025

  • Ydim

    :joy:

    06.05.2025

  • Djin Ignatov

    Это мы писали чтобы как то ПОДНЯТЬ авторитет нашей сборной !!! Обкакались !!

    06.05.2025

  • Спринт

    Бразилам из Универа Патрисса Лулумбы уже пообещали зачет по физре проставить за матч со сборной России. Как же так то .. обманывать студентов братско-БРИКСой страны .. вестимо не хорошо **

    06.05.2025

  • Несвин

    В лапту можно.

    06.05.2025

  • ValeraK

    По хоккею?)

    06.05.2025

  • Несвин

    Нож в спину!

    06.05.2025

  • инок

    Вот такие они бразильцы, наши друзья по БРИКС.))

    06.05.2025

  • Спринт

    Сами тиснули заметочки .. сами опровергли .. сами мусолить будут .. Красотища для горе-спецуриков и спецух некогда спортивной газетёнки .. в очереди у редакционной кассы ..**!

    06.05.2025

  • shpura

    Представитель CBF заявил, что «матчи против сборной России не запланированы ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта». А в шашки?

    06.05.2025

  • DemolisherAjax

    СЭ уже абсолютно всем позвонил и спросил их мнение о предстоящей игре,совсем забыв спросить мнение Бразилии - хотят ли они играть вообще :)

    06.05.2025

  • arno11

    Может в сообщении российской стороны имелась ввиду сборная игроков с Копакабаны? Тоже ведь Бразилия, и наверняка сильнее Брунея и Гренады.

    06.05.2025

  • МАО

    Припухли. Забзд.ли. Слились.

    06.05.2025

  • утром у САВИНОВОЙ-можем сыграть. к вечеру у ЗАЗДРАВИНА...не,не сыграем. как же достали уже своими высосанными из пальца новостями

    06.05.2025

  • оппонент

    Кто бы сомневался.

    06.05.2025

  • вот и сказочке конец! короче-играйте с БРУНЕЯМИ,КУБАМИ и иже с ними! и ни о каких БРАЗИЛИЯХ и даже думать не могите

    06.05.2025

  • Gordon

    Не может быть!!! )

    06.05.2025

  • Alexey Bulatov

    желтизна у нас,а не у них! Идиоты.

    06.05.2025

  • МаратХ

    Все понятно, какой нибудь Митрофанов или Дюков по ушам чешут, вот все хотят с нами играть но не могут. И мотаются по миру за счет РФС

    06.05.2025

    • Митрофанов — об отношении к России в УЕФА: «Все готовы к тому, чтобы мы вернулись»

    Глушаков: «Жаль, что матч с Бразилией не состоится. Подписанная лично для меня футболка Кака висит в Миллерово»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости