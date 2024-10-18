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Сегодня, 10:00

Президент НОК Белоруссии: «Нам не только интересен, но и нужен ответный матч с Россией»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент НОК Белоруссии Виктор Лукашенко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном товарищеском матче против сборной России.

«Мы точно — за! Нам это не только интересно, но и нужно», — сказал Лукашенко «СЭ».

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча: 21 марта россияне победили Сербию в Москве (4:0), 7 июня сыграли с Белоруссией в Минске (4:0), а 5 сентября разгромили Вьетнам в Ханое (3:0).

Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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