В Белоруссии сообщили о договоренности по проведению ответного матча с Россией

Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев заявил, что федерация договорилась с РФС о проведении второго товарищеского матча со сборной России.

«Договоренность о проведении ответного матча есть, игра будет, безусловно. По времени и месту пока сказать ничего не могу. Единственное, что мы будем просить руководство РФС, чтобы все-таки матч был в Белоруссии, хотя это будет и ответная игра. По причине того что, учитывая третий год санкций, мы проводим матчи не в Белоруссии. Но в принципе любому решению будем рады», — цитирует Шерстнева ТАСС.

7 июня сборная России в Минске разгромила Белоруссию — 4:0.