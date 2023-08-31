В «Балтике» поздравили нападающего Мусаева с вызовом в сборную России

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал «СЭ» новость о вызове нападающего Тамерлана Мусаева в сборную России на сентябрьский сбор.

«Мы очень рады этому событию. Тамерлан — первый в истории действующий игрок «Балтики», вызванный в сборную команду России. Вместе с тем нужно сказать, что Мусаев абсолютно точно заслужил этот вызов своим отношением к футболу, это результат его трудолюбия и профессионализма. Для нас это, безусловно, важный момент, начало определенного этапа. Но еще более важным для «Балтики» является то, что Мусаев развился от игрока-любителя, не имеющего профессионального трудового договора, до футболиста, вызванного в сборную России, внутри клубной системы. Я уверен, что в скором времени в сборную будут вызывать и другие молодые игроки нашего клуба», — сказал Волженкин «СЭ».

Сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.