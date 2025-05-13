Футбол
13 мая, 12:23

В Бахрейне предложили сборной России обсудить дату возможного товарищеского матча

Артем Бухаев
Корреспондент

Чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности сыграть со сборной России товарищеский матч.

«В спорте возможно все, особенно с Россией. Мы с нетерпением ждем возможности сыграть со сборной России. Федерации должны обсудить и решить по дате, в какой период это возможно. Есть обязательства с обеих сторон. Конечно, мы открыты для обсуждения даты», — сказал Аль-Саати «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что одним из соперников сборной России по товарищеским матчам может стать команда Бахрейна.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

