В Бахрейне не исключили проведения матча со сборной России

Генеральный директор главного управления по спорту Бахрейна Абдурахман Аскар заявил, что национальная команда может провести товарищеский матч со сборной России.

«Мы открыты для переговоров о матче с Россией. Если нам поступит предложение, то мы готовы сыграть. В том же нас заверила и российская сторона. Запросов на данный момент не было», — приводит слова чиновника Sport24.

Сборная Бахрейна занимает 76-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда России располагается на 34-й позиции.