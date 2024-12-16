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В Ассоциации футбола Замбии готовы сыграть матч со сборной России в 2025 году

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Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга выразил желании провести товарищеский матч со сборной России в 2025 году.

«Мы можем сыграть со сборной России в следующем году. Надо выбрать место и дату. На данный момент никаких переговоров с РФС нет, но мы рассматриваем российскую команду в качестве соперника. Готова ли сборная Замбии сыграть в России? Наши парни готовы сыграть этот матч где угодно!» — приводит слова Каманги Sport24.

Валерий Карпин. Все, кто хочет сыграть со сборной России: Сейшелы, Сьерра-Леоне, ЦАР, Афганистан и не только

Замбия занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Сборная прошла квалификацию на Кубок африканских наций 2025 года, заняв первое место в группе с Кот-д'Ивуаром, Сьерра-Леоне и Чадом. Крупнейшим достижением сборной Замбии является победа на Кубке африканских наций в 2012 году.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: Sport24.ru
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
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