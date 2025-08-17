В Аргентине заявили, что не отказываются от матча со сборной России

В Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) рассказали, что идея проведения товарищеского матча со сборной России остается в силе, но в 2025 году это невозможно из-за загруженного календаря.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор национальные команды разных возрастов проводят только товарищеские матчи.

«Мы не отказываемся от идеи взять в разработку проведение товарищеского матча с командой России. Все возможно, но, очевидно, уже не в этом году», — приводит «ВсеПроСпорт» слова представителя AFA.

В следующем месяце главная сборная России проведет два товарищеских матча — 4 сентября в Москве сыграет с Иорданией, а 7 сентября на выезде встретится с Катаром. В октябре у российской команды запланированы матчи с Ираном и Боливией, а в ноябре — с Перу и Чили.