Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

17 августа, 13:58

В Аргентине заявили, что не отказываются от матча со сборной России

Алина Савинова

В Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) рассказали, что идея проведения товарищеского матча со сборной России остается в силе, но в 2025 году это невозможно из-за загруженного календаря.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор национальные команды разных возрастов проводят только товарищеские матчи.

«Мы не отказываемся от идеи взять в разработку проведение товарищеского матча с командой России. Все возможно, но, очевидно, уже не в этом году», — приводит «ВсеПроСпорт» слова представителя AFA.

В следующем месяце главная сборная России проведет два товарищеских матча — 4 сентября в Москве сыграет с Иорданией, а 7 сентября на выезде встретится с Катаром. В октябре у российской команды запланированы матчи с Ираном и Боливией, а в ноябре — с Перу и Чили.

Источник: ВсеПроСпорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы показать фигу России»
Майгуров заявил, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России
Латыпов: «Если на следующий год откроются международные старты, это будет очень хорошо»
«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику
ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за Влашича. Но до полной победы ЦСКА еще далеко
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Аршавин назвал Головина лучшим футболистом сборной России в 2025 году
Максименко рассказал, что тренерский штаб сборной России посоветовал ему перезагрузиться
Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова
Кафанов о Сафонове в сборной России: «Будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики»
Кафанов оценил игру голкиперов Сафонова и Агкацева за сборную России в ноябре
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

РФС отменил сбор молодежной команды из-за проблем с поиском соперников

Сборная России поздравила Кривцова и Литвинова с днем рождения

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости