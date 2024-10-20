Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:00

В Анголе заявили о желании сыграть против сборной России в 2025 году

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва ответил на вопрос «СЭ» о возможности провести товарищеский матч сборной страны против национальной команды России.

«Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно. Мы готовы обсудить этот вопрос с федерацией футбола Анголы. В прошлом мы часто встречались с Россией в разных видах спорта», — сказал Родригес да Силва «СЭ».

Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Сборная Анголы по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Шипачев побил рекорд и догнал Мозякина, а «Торпедо» променяли на «Манчестер». Что произошло в КХЛ 19 октября
В МВД предупредили о рассылке вирусов в Telegram под видом фотографий
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
В МИД прокомментировали отказ Киева продлевать контракт на транзит газа из РФ
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
Популярное видео
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
В Сьерра-Леоне заявили о желании сыграть против сборной России
Федерация футбола ЦАР намерена провести матч со сборной России в Банги
Черчесов выступает за два матча сборной России против Казахстана
Сборная России не ведет переговоров с Пакистаном о возможном товарищеском матче
В сборной Сейшельских островов заявили о желании сыграть с Россией в 2025 году
Министр спорта Белоруссии предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости