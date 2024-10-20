В Анголе заявили о желании сыграть против сборной России в 2025 году

Государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва ответил на вопрос «СЭ» о возможности провести товарищеский матч сборной страны против национальной команды России.

«Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно. Мы готовы обсудить этот вопрос с федерацией футбола Анголы. В прошлом мы часто встречались с Россией в разных видах спорта», — сказал Родригес да Силва «СЭ».

Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.