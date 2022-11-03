Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:09

В «Ахмате» назвали авансом попадание Садулаева в расширенный состав сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на попадание полузащитника Лечи Садулаева в расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном.

«Пока комментировать нечего, раз его включили в расширенный список, значит, наверное, заслужил. А когда уже попадет в заявку сборной, порадуемся за него. Естественно, мы рады, я думаю, что он сам радуется этому. Но это только расширенный список, он должен стремиться попасть в состав сборной, к чему мы его и призываем всегда.
У нас есть тренер национальной команды Валерий Георгиевич Карпин, раз он его включил в список, значит, человек, наверное, заслужил. Он, наверное, хочет поближе познакомиться, понять. Пока это, скажем так, аванс, который нужно отрабатывать», — приводит ТАСС слова Айдамирова.

В сезоне-2022/23 22-летний Садулаев забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 16 матчах за «Ахмат».

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Расширенный состав российской команды был объявлен в четверг, 3 ноября, в список попали 37 футболистов.

Источник: https://tass.ru/sport/16243763
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ахмат
0
Читайте также
Спортсмен раскаялся в употреблении наркотиков и донес на себя сам: «Совершил ошибку»
Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Представитель Тюкавина отреагировал на непопадание форварда в расширенный состав сборной России
От Пиняева до Сычевого: новые имена в сборной России
Сборная России назвала расширенный состав на игру с Таджикистаном: подробности
Осинькин: «Прогресс Пиняева очевиден, тренеры сборной не могли не обратить на него внимание»
Защитник «Ростова» Мелехин о попадании в расширенный состав сборной России: «Пока не понял, что произошло»
Агент Пиняева отреагировал на включение игрока в расширенный состав сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин: «Прогресс Пиняева очевиден, тренеры сборной не могли не обратить на него внимание»

Представитель Тюкавина отреагировал на непопадание форварда в расширенный состав сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости