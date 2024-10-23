В Афганистане считают возможным провести футбольный матч против сборной России

Исполняющий обязанности директора Главного управления физической культуры и спорта Афганистана Ахмадулла Васик в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от сотрудничества с Россией.

— Удалось ли наметить какие-то планы по сотрудничеству с Россией?

— Конечно. У нас в Уфе (в рамках форума «Россия — спортивная держава». — Прим. «СЭ») были пленарные заседания. Мы очень надеемся, что в будущем сможем сотрудничать с Россией в разных видах спорта, например в борьбе, тхэквондо, бадминтоне и других. Отмечу, что недавно в Афганистане проходил чемпионат по бадминтону, российские спортсмены там принимали участие. Так что есть надежда на сотрудничество.

— Возможно ли сотрудничество в футболе? Например, товарищеский матч между сборными?

— Конечно. Мы проводили матчи с разными странами. Например, в футзале мы играли с Украиной и Аргентиной. В большом футболе — с Узбекистаном, Саудовской Аравией, Катаром, Ираном, Таджикистаном и другими. Мы уверены, что можем сотрудничать и с Россией.

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.