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Сегодня, 18:17

В Афганистане исключили проведение матча со сборной России

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Пресс-атташе Федерации футбола Афганистана Фируз Машуф заявил, что в ближайшее время проведение товарищеского матча со сборной России не представляется возможным.

«Какое бы не было желание нашей Федерации или российской стороны, но матч сборных Афганистана и России в ближайшее время невозможен. У нас нет главного тренера в сборной — в прошлом месяце он разорвал контракт с нашей федерацией и уехал работать в Гонконг. Поэтому для начала нам нужно найти нового специалиста, тогда организация этой игры станет более возможной», — приводит слова Машуфа Sport24.

Ранее «СЭ» сообщал о договоренности РФС по проведению матчей с Брунеем и Сирией в период ноябрьского сбора.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу
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