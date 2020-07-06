Сегодня, 6 июля, исполняется 39 лет бывшему капитану сборной России Роману Широкову. Карьера футболиста оказалась одной из самых ярких в российском футболе.

Широков — воспитанник ЦСКА, но в первые годы так и не сыграл за первую команду армейцев, выступая за дубль. Позднее из-за проблем с режимом опустился до любительских лиг. В 2005 году поиграл за «Сатурн», в 2006-м перешел в «Рубин», но покинул клуб из-за конфликта с тренерским штабом. Вторую половину сезона-2006 25-летний Широков доигрывал в любительском клубе «Истра».

В 2007 году вернулся в РПЛ в «Химки», а год спустя перешел в «Зенит», где провел большую часть карьеры.

С «Зенитом» у Широкова связаны главные успехи: две победы в чемпионате России, одна — в Кубке и две — в Суперкубке страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. Позднее он выступал за «Краснодар» и «Спартак», а в 2016-м вернулся в ЦСКА, с которым за полгода выиграл еще один чемпионат страны и завершил карьеру.

В сборную России Широков попал после перехода в «Зенит» в 2008-м, сперва как центральный защитник. Футболист поехал на Евро-2008, где россияне завоевали бронзу. Однако сам футболист после неудачной игры в стартовом матче с Испаний (1:4) сел в запас и больше при Гусе Хиддинке не играл. Возглавивший команду после Хиддинка Дик Адвокат сделал ставку на Широкова на позиции плеймейкера. Футболист принял участие в Евро-2012 и 2016. В 2014 году он не поехал на чемпионат мира из-за травмы.