Россия и Узбекистан не забили голов в товарищеском матче

Сборная России провела товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча, которая прошла в Ташкенте, закончилась со счетом 0:0.

По ходу матча сборная России потеряла защитника Александра Сильянова, который получил травму и смог покинуть поле только с посторонней помощью.

Напомним, что ранее сборная России также со счетом 0:0 сыграла вничью в товарищеском матче против команды Таджикистана.

Ранее российская команда выиграла в товарищеской встрече у Киргизии (2:1).