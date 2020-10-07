Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеской встречей против Швеции заявил , что надеется на то, что присутствие болельщиков на трибунах придаст команде дополнительных сил.

«Мы сами просили, чтобы дали такое разрешение. Во многих странах допускаются болельщики, — сказал Черчесов. — Видимо, сделали пилотный проект на Суперкубок. И дали добро. Дали добро и на пять замен. Пошли навстречу. УЕФА объективно отозвалась и отработала.

Ждем наших болельщиков. Увы, пока не полный стадион. Но те, кто придут, будут нас поддерживать». (Наталья Юрина)