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«Планировал встречу с Хабибом. Уверен, он справится с этим испытанием». Реакция Черчесова на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

3 июля 2020, 16:05
Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов (по центру). Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов (по центру). Фото AFP
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Мы планировали встретиться и пообщаться с Хабибом еще на матче ЦСКА — «Спартак», но посетить игру у него тогда не получилось, — сказал Черчесов. — Заново договорились на субботу, уже на матче «Спартака» и «Тамбова». Я даже приготовил для него памятный сувенир — мяч с автографом. Но, к сожалению, встречу вновь придется отложить, так как сегодня мы узнали о скоропостижной кончине его отца, выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб — спортсмен и мужчина, уверен, что он справится с этим испытанием... Выражаю ему и всем его близким свои глубочайшие соболезнования.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

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