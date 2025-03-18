Уткин — о сборной Гренады: «Я даже не знаю, кто это и где они находятся на карте»

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем BetBoom матче сборной России против сборной Гренады.

«Я даже не знаю, кто это и где они находятся на карте. Для меня главным является выступать за сборную. Без разницы против кого играть», — сказал Уткин «СЭ».

19 марта россияне сыграют против Гренады, а 25-го числа — против Замбии.

Дарик Агаларов