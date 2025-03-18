Футбол
18 марта, 18:55

Уткин — о сборной Гренады: «Я даже не знаю, кто это и где они находятся на карте»

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем BetBoom матче сборной России против сборной Гренады.

«Я даже не знаю, кто это и где они находятся на карте. Для меня главным является выступать за сборную. Без разницы против кого играть», — сказал Уткин «СЭ».

19 марта россияне сыграют против Гренады, а 25-го числа — против Замбии.

Дарик Агаларов

Даниил Уткин
  • Alnik-star

    Перефразируем поговорку "Было у папы 3 сына, 2 умных, а третий футболист" и будем читать " Было у папы 3 сына, 2 умных, а третий комментатор Уткин"

    19.03.2025

  • Так Надо

    Ну, не советский Даиил человек, не слышал о Гренаде.. До географии тоже руки и мозги не дошли) Как завещал Ленин, учиться никогда не поздно. Господин-футболист, наверстывай, удаляй пробелы) а то как-то несолидно.

    19.03.2025

  • Баск

    А я там был. Ром, пиво пил.

    18.03.2025

  • Леший

    Пиняева хоть девушка пытается привлечь к чтению, даже книгу ему купила.)) А Уткин не посчитал нужным и перед матчем слазить в интернет, узнать, что за страна такая Гренада.

    18.03.2025

  • adamantane'

    Но это не оправдывает данного заносчивого полузащитника.

    18.03.2025

  • adamantane'

    Или вот можно вспомнить познания Кокорина в русской классической прозе...

    18.03.2025

  • Millwall82

    ну население страны 100к человек, сколько там в футбол играть умеет? Ну возьмите любой 100 тысячный город России, и познайте что такое любительский футбол. Безусловно, никогда не приравнивал численность к умению играть в футбол, Китай и Индия что-то всегда играли крайне членово в футбол, но тут речь про карликовое государство. Как Фарреры например. Или Монако. Ну плюс на Карибах почему-то никто и никогда не умел играть в футбол, несколько странно, идеальный климат, латиносы. Но мягко говоря не до футбола, очередная революция)

    18.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Позорник. Лучше бы промолчал...

    18.03.2025

  • Эрик Стейн

    Я даже не знаю, кто это и где они находятся на карте....к любому сопернику надо относится с уважением

    18.03.2025

  • Леший

    Пиняев недавно признался, что за всю жизнь прочитал лишь одну книгу. Этот в географии дуб дубом. Молчали б, а то, похоже, даже бравируют своей дремучестью.

    18.03.2025

  • SPT

    В школе нужно было учиться... Ну, в крайнем случае, Пираты Карибского моря посмотреть....

    18.03.2025

  • petrovich56

    Ну Буркина-Фасо надеюсь знаешь?

    18.03.2025

    • Кержаков — о символическом ударе перед матчем Россия — Гренада: «Будет здорово и красиво»

    Уткин — о российском паспорте Сантоса: «Вообще никого не надо натурализовывать. У нас огромная страна»

