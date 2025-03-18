Уткин — о вызове Дзюбы в сборную: «Человек забивает и показывает результат»

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, в разговоре с «СЭ» отреагировал на вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду на мартовские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

«Для нас, футболистов, ничего удивительного в вызове Артема нет. Человек забивает и показывает результат. Тренер сборной это видит и дает ему шанс. Да, Валерий Георгиевич — принципиальный, но он и поощряет, если футболист показывает уровень», — сказал Уткин «СЭ».

17 марта 39-летний Дзюба впервые с 2021 года прибыл в расположение национальной команды России перед товарищескими матчами против сборных Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

Дарик Агаларов, Александр Абустин