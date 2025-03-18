Футбол
18 марта, 19:40

Уткин — о вызове Дзюбы в сборную: «Человек забивает и показывает результат»

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, в разговоре с «СЭ» отреагировал на вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду на мартовские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

«Для нас, футболистов, ничего удивительного в вызове Артема нет. Человек забивает и показывает результат. Тренер сборной это видит и дает ему шанс. Да, Валерий Георгиевич — принципиальный, но он и поощряет, если футболист показывает уровень», — сказал Уткин «СЭ».

17 марта 39-летний Дзюба впервые с 2021 года прибыл в расположение национальной команды России перед товарищескими матчами против сборных Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

Дарик Агаларов, Александр Абустин

Артем Дзюба
Даниил Уткин
  • Gordon

    Забивает Угальде. Более-менее Даку забивает. Дзюба тут причём?! Не говоря уже про смысл его вызова на эти товарки при том, что играть нигде не будем в обозримой перспективе?! Потешить Дзюбу? А насчёт принципиальности Карпина - после этого вызова, несмотря на все его слова про возрастных, само её упоминание просто смешно.

    19.03.2025

  • Дмитрий Седов

    Заголовок какой-то эзотерический

    19.03.2025

  • URMA

    Нет никакого смысла привлекать Дзюбу в сборную,да еще с таким соперником. Лучше дать возможность молодым понюхать пороху. А так он просто закрывает дорогу молодым и перспективным. Зачем вот в таких матчи использовать ветеранов,которые уже одной ногой на пенсии?. Не понимаю?. В любом случае здесь не просматривается решение на перспективу сборной. Просто Карпин прогнулся под мнения СМИ. А это уже нехорошо.

    18.03.2025

  • zg

    "17 марта 39-летний Дзюба впервые с 2021 года прибыл в расположение национальной команды"-это он пока прибывал так состарился?!:rofl::rofl::rofl::rofl:

    18.03.2025

