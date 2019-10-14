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«Урок испанского для Черышева». Дзюба отжигает в Instagram

17:59
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram видео из микст-зоны с полузащитником Денисом Черышевым после разгромной победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Тогда Дзюба подшучивал над Черышевым, который давал интервью журналистам.

— Урок испанского для Черышева, — подписал видео Дзюба.

Дзюба — Черышеву в микст-зоне: «Ты все сказал на футбольном поле, а это моя территория!»

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