«Урок испанского для Черышева». Дзюба отжигает в Instagram
17:59
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram видео из микст-зоны с полузащитником Денисом Черышевым после разгромной победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Тогда Дзюба подшучивал над Черышевым, который давал интервью журналистам.
— Урок испанского для Черышева, — подписал видео Дзюба.
Дзюба — Черышеву в микст-зоне: «Ты все сказал на футбольном поле, а это моя территория!»
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