Умяров о матче против Перу: «Мы на 100 процентов готовы к игре»

Полузащитник сборной России и «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящего BetBoom товарищеского матча против Перу.

— Что можете сказать о сборной Перу?

— Мы уже посмотрели теорию по атаке и обороне. Мы на 100 процентов готовы к игре. Перу — хорошая сборная, которая всегда находится в конкурентной среде. Завтра будет интересная встреча.

— Как проходит второй сбор в сборной России?

— Адаптация проходит хорошо. Весь персонал хорошо принял меня. Все на самом высоком уровне — атмосфера и все, что вокруг.

Матч Россия — Перу пройдет в среду, 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры — в 20.00 (мск).