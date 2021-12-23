Украинский журналист о рейтинге ФИФА: «Посмотрим, кто чего стоит после стыковых матчей ЧМ»

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков считает, что говорить о результатах сборных можно только после решающих матчей в марте.

В полуфиналах стыкового турнира ЧМ-2022 сборная России сыграет с Польшей, а Украина — с Шотландией.

«Все расставят по своим местам решающие отборочные поединки чемпионата мира в марте месяце. Там никакой коэффициент ФИФА ничего не будет значить. Вот там мы и проверим, кто чего стоит. Пусть даже в заочной борьбе. Кто пройдет, тот будет красавцем. Если пройдут и Россия, и Украина, то мои поздравления. Конечно, для меня главное, чтобы прошла сборная Украины. Про рейтинг надо вспоминать перед жеребьевкой группового турнира чемпионата мира, но не раньше. Я никогда не советую украинским болельщикам выверять позиции по сборной России. То же самое советую и российским болельщикам. Выверять надо по сборным Бельгии, Англии или Бразилии, например. Важно, что обе наши сборные заняли вторые места в своих отборочных группах», — сказал Франков «СЭ».

Сборная России сохранила 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Сборная Украины занимает 25-е место.

Лидером рейтинга является сборная Бельгии, на второй строчке Бразилия, на третьей — Франция. Единственное изменение в топ-20 — сборная США вышла на 11-е место, на 12-ю строчку опустилась Германия.