Украина призвала Иорданию отказаться от товарищеского матча с Россией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила официальное письмо в ФИФА, АФК, УЕФА и Ассоциацию футбола Иордании, в котором призвала отменить товарищеский матч между сборными России и Иордании, сообщается на сайте УАФ.

5 августа РФС подтвердил информацию о том, что национальная команда России сыграет против Иордании. Матч запланирован на 4 сентября в России.

В своем письме украинская организация ссылается на запрет, введенный ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года по поводу участия российских команд в международных соревнованиях. В УАФ считают, что проведение товарищеского матча с участием России является «прямым нарушением как решений руководящих органов, так и базовых принципов человечности».

«Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи. Мы с уважением призываем ФИФА, АФК и наших коллег из Ассоциации футбола Иордании принять к сведению наше обращение и принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего участия любых команд из России в международных матчах», — говорится в письме УАФ.

С момента отстранения сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В 2025 году национальная команда играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). Осенью у сборной России запланированы еще два матча: 7 сентября россияне встретятся с командой Катара, а 6 октября — с Ираном.