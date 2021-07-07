Уилкшир оценил возможность назначения Лева на пост главного тренера сборной России

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Здесь сложно рассуждать от том, должен ли Черчесов остаться или ему пора уйти, — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт». — Иногда получается так, что после успешного чемпионата мира тренер задерживается на своем месте слишком уж надолго, его глаз замыливается, он не омолаживает состав. Как мне кажется, именно это и произошло, больших изменений в составе так и не произошло.

Что касается зарубежных специалистов, считаю возможным все, включая приезд Йоахима Лева. Другой вопрос — смогут ли они добиться успеха с Россией, ведь приглашение иностранца — это всегда немного авантюра. Приезжая в страну, человек должен понимать русский менталитет. Тот же Виллаш-Боаш выигрывал чемпионат России, потенциально он мог бы понять футболистов лучше, чем другой специалист.

Что касается Лева, это, безусловно, тренер-победитель, он должен подойти и по личным качествам. Но давайте честно, вы можете представить себе, чтобы немецкий тренер возглавил сборную России? Вот именно, это сложновато».

Сборная России заняла четвертое место в группе на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. 2 июля главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку.