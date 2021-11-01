«Уфа» прокомментировала невызов Агаларова в сборную России: «Кевина нет»
«Уфа» отреагировала на невключение нападающего Гамида Агаларова в итоговый состав сборной России.
Клуб опубликовал отрывок из фильма «Один дома» и подписал: «Кевина нет».
21-летний Агаларов на данный момент возглавляет список бомбардиров РПЛ-2021/22. В 13 матчах нападающий забил 11 голов. Следом за ним с 7 мячами идут Сердар Азмун, Артем Дзюба и Федор Смолов.
Сборная России по футболу сыграет заключительные матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).
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