УЕФА выплатит России больше 7 миллионов евро за 2 сезона

УЕФА переведет РФС около 7,6 миллиона евро солидарных выплат по итогам сезонов-2023/24 и 2024/25.

Данные суммы следуют из текста документов, опубликованных на сайте организации. России, как стране-члену ассоциации, чьи клубы не участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом и нынешнем сезонах, полагается 3,381 и 4,224 миллиона евро за каждый из розыгрышей соответственно.

Выплаты предусмотрены в целях поддержки детско-юношеского футбола и должны быть проведены до окончания нынешнего сезона.

Российские команды отстранены от всех соревнований ФИФА и УЕФА с 2022 года.