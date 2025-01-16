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Сегодня, 12:24

УЕФА пригласил Колоскова на конгресс организации в Белграде

Камила Абдурахманова
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Почетный член организации и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков был приглашен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на конгресс организации в Белграде.

«Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА. Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдет в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу. У меня нет особых обязанностей как у почетного члена УЕФА, меня приглашают на конгрессы, на матчи чемпионатов Европы и мира, а также на финальные игры еврокубков», — сказал Колосков ТАСС.

Третьего апреля в Белграде состоится конгресс УЕФА. Как сообщил ранее президент РФС Александр Дюков, представители союза тоже собираются посетить это мероприятие.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Вячеслав Колосков
УЕФА
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