УЕФА поздравил Черчесова с днем рождения и вспомнила его фантастический вратарский сэйв. Видео

УЕФА в Twitter поздравил с днем рождения главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня, 1 сентября, специалисту исполняется 56 лет.

К поздравлению приложено видео одного из сэйвов Черчесова в бытность футболистом «Спартака».

? Главному тренеру @TeamRussia Станиславу Саламовичу Черчесову — 56 лет! С днем рождения! ???



? Вспоминаем один из потрясающих сейвов экс-голкипера @fcsm_official ?? pic.twitter.com/9eREssakLP — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 2, 2019

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира