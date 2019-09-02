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УЕФА поздравил Черчесова с днем рождения и вспомнила его фантастический вратарский сэйв. Видео

10:24
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УЕФА в Twitter поздравил с днем рождения главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня, 1 сентября, специалисту исполняется 56 лет.

К поздравлению приложено видео одного из сэйвов Черчесова в бытность футболистом «Спартака».

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