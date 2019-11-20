Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

22:15
Теги:

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации после матча группового отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной России (4:1), сообщает пресс-служба организации.

Бельгийская футбольная федерация обвиняется в том, что начало матча было отложено. УЕФА также рассмотрит момент с выходом защитника Дедрика Бояты в футболке форварда Миши Батшуайи. Игрок обороны отыграл в чужой майке 10 минут, после чего ему поменяли футболку.

Дисциплинарные комитет УЕФА рассмотрит обвинения в адрес Королевской бельгийской футбольной ассоциации в четверг, 12 декабря.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир