УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации после матча группового отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной России (4:1), сообщает пресс-служба организации.

Бельгийская футбольная федерация обвиняется в том, что начало матча было отложено. УЕФА также рассмотрит момент с выходом защитника Дедрика Бояты в футболке форварда Миши Батшуайи. Игрок обороны отыграл в чужой майке 10 минут, после чего ему поменяли футболку.

Дисциплинарные комитет УЕФА рассмотрит обвинения в адрес Королевской бельгийской футбольной ассоциации в четверг, 12 декабря.

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