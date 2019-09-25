УЕФА не может делать заявлений на основании публикаций в СМИ о сборной России

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что не может делать официальных заявлений по поводу возможного недопуска сборной России к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, основываясь на публикациях в СМИ.

Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

— Этот вопрос в юрисдикции ФИФА. Как я могу делать официальное заявление на основании публикации в Newsweek?", — цитирует ТАСС Чеферина.