Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

УЕФА не может делать заявлений на основании публикаций в СМИ о сборной России

14:18
Теги:

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что не может делать официальных заявлений по поводу возможного недопуска сборной России к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, основываясь на публикациях в СМИ.

Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

— Этот вопрос в юрисдикции ФИФА. Как я могу делать официальное заявление на основании публикации в Newsweek?", — цитирует ТАСС Чеферина.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6926055

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




Прямой эфир
Прямой эфир