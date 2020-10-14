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Удаление Смертина, чудовищный автогол Ковтуна. Россия провела позорный матч с Исландией

18:16
Юрий Ковтун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Ковтун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня, 14 октября, исполнилось 22 года одному из худших матчей в истории сборной России. В игре отборочного турнира Евро-2000 россияне уступили Исландии со счетом 0:1.

Единственный гол в свои ворота забил Юрий Ковтун на 89-й минуте. После автогола защитник два с половиной года не играл за национальную команду.

Игра стала дебютной для будущего капитана сборной Алексея Смертина, который был удален с поля на 75-й минуте. Кроме того, последний матч за сборную провел Игорь Шалимов и последний официальный — вратарь Станислав Черчесов и тренер Анатолий Бышовец. Последний проведет в 1998 году еще один матч (1:5 с Бразилией) и будет отправлен в отставку.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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