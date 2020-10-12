Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги матча сборной России с Турцией (1:1) в рамках Лиги наций.

«Вчера многие, отвечая на мой вопрос: «В порядке ли сборная?», выбирали ответ «Нет, можно лучше».

Хочу с ними поспорить. Сборная играет здесь и сейчас, — написал Геркус в своем Telegram-канале. — Это не абстрактная фигура в вакууме, а группа игроков, набранная из наших клубов. И вот на это я хотел бы обратить внимание. На выбор игроков для сборной.

Вот смотрим на Турцию. У них пара центральных защитников играет в «Ювентусе» и «Шальке». И на замене сидит малый из «Лестера» за 40 миллионов. Такие игроки в распоряжении сборной.

У нас в центре обороны играет пара Семенов — Кудряшов — игроки «Ахмата» и «Антальяспора». При всем моем уважении к ним — это совсем не «Ювентус». Да и в целом, кто из нашей сборной мог бы играть по своему уровню в «Ювентусе»?

Поставьте простой мысленный эксперимент. Представьте, что лимит отменили и к нам завезли тысячу бесплатных бразильцев. И все наши игроки в РПЛ стали не нужны. В каких иностранных клубах они были бы востребованы? В топ-5? Разве что немногие. Остальные — в Швеции, Польше, Австрии и так далее, вплоть до низших дивизионов.

И вот из них, из не самых звездных по европейским меркам игроков Черчесов набрал сборную, которая показывает очень и очень приличные результаты. И вопросы к нему — почему он взял того, а не этого, заменил не рано, а поздно — они все задаются словно не замечая той работы, которую он проделал по собиранию сборной.

Ведь как происходит? Оглашается список сборной и сразу начинается: «А вот зачем этот и почему тот?». А потом выходят наши парни на изумрудный газон «Динамо» и вдавливают Турцию в первом тайме в их штрафную. Те самые, в которых сомневались и критиковали. И в перерыве уже пишут: «Хорошо, но голов маловато». А в конце ничейной игры снова расстройство.

Друзья, сборная наша команда — это квинтэссенция нашего футбола. Только нынешний тренерский штаб сборной поднял эту сборную на пару уровней выше. Придал новое качество ее игрокам. Поддерживает в форме тех из них, кто временно лишен практики в клубах. Это большой труд. И отличные результаты. Давайте это ценить».