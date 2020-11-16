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У Сафонова сомнительный тест на коронавирус в сборной России

15:18
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной, сообщает пресс-служба национальной команды.

Матч Лиги наций Россия — Сербия состоится 18-го ноября на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

Напомним, что сборная Венгрии набрала 8 очков и догнала национальную команду России, которая является лидером группы. Сборная Сербии идет на последнем месте.

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