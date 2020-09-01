Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«У нас комментаторы знают все и обо всем». Врач Безуглов — о состоянии игроков сборной России

16:18
Теги:

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал состояние игроков национальной команды накануне матчей с Сербией и Венгрией в Лиге наций.

«У нас комментаторы, которые работают на матчах знают все и обо всем. Да, сейчас в сборной есть футболисты, которые переболели коронавирусом, и сами комментаторы ими восхищаются. По цифровым показателем никаких изменений нет. Все, кто переболел, находятся в таком же самом состоянии, в котором находились, например, год назад. Никаких проблем с работой легких нет.», — сказал Безуглов в интерью YouTube-каналу сборной России.

«Что касается всех игроков, то они тренируются в общей группе. Только закончилась тренировка, все игроки здоровы. Надеемся подойти к матчу с Сербией без потерь. Сейчас тренерский штаб вместе с медицинской группой старается подвести каждого в оптимальной форме к играм», — отметил Безуглов.

Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Дополнительная информация:

https://youtu.be/y6gworYR9wI

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 7248
Все опросы
Соболев в сборной России: вы поддерживаете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир