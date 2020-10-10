У Мариу Фернандеса сомнительный тест на коронавирус
В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Мариу Фернандеса коронавирусом, сообщает пресс-служба национальной комнады.
Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Мариу чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные.
Георгий Джикия и Маринату Гильерме, тесты которых ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным.
Такой же алгоритм действий будет реализован и с Мариу Фернадесом: постоянный мониторинг состояния и ежедневные тестирования.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.