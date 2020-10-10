У Мариу Фернандеса сомнительный тест на коронавирус

В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Мариу Фернандеса коронавирусом, сообщает пресс-служба национальной комнады.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Мариу чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные.

Георгий Джикия и Маринату Гильерме, тесты которых ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным.

Такой же алгоритм действий будет реализован и с Мариу Фернадесом: постоянный мониторинг состояния и ежедневные тестирования.