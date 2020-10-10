Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

У Мариу Фернандеса сомнительный тест на коронавирус

10:56
Мариу Фернадес. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Мариу Фернадес. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Мариу Фернандеса коронавирусом, сообщает пресс-служба национальной комнады.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Мариу чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные.

Георгий Джикия и Маринату Гильерме, тесты которых ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным.

Такой же алгоритм действий будет реализован и с Мариу Фернадесом: постоянный мониторинг состояния и ежедневные тестирования.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 735
Все опросы
Как закончится матч Лиги наций Россия — Турция?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир