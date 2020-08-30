У Головина надрыв мышцы. За сборную он не сыграет
22:03
Полузащитник «Монако» Александр Головин повредил левую ногу в матче чемпионата Франции с «Метцем» (1:0).
У него надрыв мышцы задней поверхности бедра. Ориентировочный срок лечения — четыре недели. За сборную России в матчах Лиги наций с Сербией и Венгрией он точно не сыграет. 24-летний хавбек будет проходить лечение в Монако. (Александр Бобров)
У Головина травма, у «Монако» — победа в меньшинстве
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