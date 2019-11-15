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У Головина дискомфорт в области паха. Последний матч «Монако» он играл на уколах

13:43
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Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии из-за дискомфорта в области паха.

23-летний игрок провел матч последнего тура чемпионата Франции с «Дижоном» (1:0) на уколах, при этом став автором единственного мяча. Сейчас дискомфорт у него остается. В ситуации, когда сборная уже решила задачу и вышла на Евро-2020, в команде решили не рисковать. (Сергей Егоров)

Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября.

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