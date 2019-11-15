У Головина дискомфорт в области паха. Последний матч «Монако» он играл на уколах
13:43
Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии из-за дискомфорта в области паха.
23-летний игрок провел матч последнего тура чемпионата Франции с «Дижоном» (1:0) на уколах, при этом став автором единственного мяча. Сейчас дискомфорт у него остается. В ситуации, когда сборная уже решила задачу и вышла на Евро-2020, в команде решили не рисковать. (Сергей Егоров)
Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября.
Опрос
проголосовало: 18038Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия?
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...