У Головина дискомфорт в области паха. Последний матч «Монако» он играл на уколах

Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии из-за дискомфорта в области паха.

23-летний игрок провел матч последнего тура чемпионата Франции с «Дижоном» (1:0) на уколах, при этом став автором единственного мяча. Сейчас дискомфорт у него остается. В ситуации, когда сборная уже решила задачу и вышла на Евро-2020, в команде решили не рисковать. (Сергей Егоров)

Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября.