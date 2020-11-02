«У Черчесова все под контролем». Семин о составе сборной на ноябрьские матчи

Известный российский тренер Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав сборной России на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.

— Список вызванных игроков говорит о том, что у главного тренера Станислава все под контролем, — заявил «СЭ» Семин. — Как только кто-то из игроков — не важно, молодой он или старый — проводит определенное количество матчей на хорошем уровне, на него обращают внимание. А дальше уже все зависит от самого игрока, как он себя проявит. Одному могут дать два тайма, другому 15 мин. Их дальнейшая судьба зависит от того, как они себя покажут.

Много ли новичков попробует Черчесов? Не знаю, если вызвал, наверное, постарается всех попробовать. Самое главное, что они у него под контролем. Он всех увидит в своем тренировочном режиме, и для него будет ясная картина. (Севастиан Терлецкий)