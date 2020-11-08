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У Черчесова не было разговора с Дзюбой

22:18
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», у главного тренера сборной России Станислава Черчесова не было разговора с капитаном команды Артемом Дзюбой на тему его невызова на ноябрьские матчи. Тренерский штаб сборной принял это решение без предварительного или последующего общения с игроком, а Черчесов объяснил причины СМИ. (Игорь Рабинер)

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о выводе Дзюбы из состава национальной команды на ноябрьские матчи. По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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