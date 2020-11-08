У Черчесова не было разговора с Дзюбой
22:18
Как стало известно «СЭ», у главного тренера сборной России Станислава Черчесова не было разговора с капитаном команды Артемом Дзюбой на тему его невызова на ноябрьские матчи. Тренерский штаб сборной принял это решение без предварительного или последующего общения с игроком, а Черчесов объяснил причины СМИ. (Игорь Рабинер)
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о выводе Дзюбы из состава национальной команды на ноябрьские матчи. По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.
Опрос
проголосовало: 23734Все опросы
Дзюба выведен из сборной России. Поддерживаете решение Черчесова?
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи