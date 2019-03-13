"У человека пулевое ранение, труп окоченел, вокруг бегают родственники и требуют его оживить"

Врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов о жизни.

Безуглов дает интервью "СЭ", в котором рассказывает:

– о том, как его семья спаслась от войны в Чечне в 90-е годы

– кто для него генерал Грачев и президент Ельцин

– почему современный Грозный – это круто

– эпизод из самолета сборной на ЧМ-2018, о котором он пока никому не рассказывал

– колено Дзюбы – что на самом деле происходит

– кто его подсидел в "Анжи"

– знакомство с Григорием Родченковым

– как разоблачить переростков в футболе – нужен только один запрос

– жесть на работе в "Скорой" – жуткий первый вызов

– как Кержаков стал ассистентом во время операции