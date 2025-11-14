Тюкавин: «Рад вернуться в сборную, непростой период позади»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал предстоящий BetBoom матч против сборной Чили.

«Рад вернуться в сборную. Меня давно не было, тяжелая травма, непростой период. Но все позади. Я рад. Я повторюсь: на 100 процентов я пока не готов. Но сколько завтра выделят времени, постараюсь отпахать на поле и забить. Если мне дадут повязку буду рад, но маловероятно. А Чили разбирали — два дня готовились, серьезный соперник. Будет интересный матч. Газон в Сочи получше, чем в Питере. Хотя странно, что он таким там был. Но на это не надо жаловаться. Выйдем и будем играть», — сказал футболист на пресс-конференции.

Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В этом сезоне на счету 23-летнего форварда 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.