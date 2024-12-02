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Тюкавин: «Игроки сборной России не обсуждают, когда нас вернут на международную арену»

Диана Андрющенко
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин предположил, что российскую национальную команду еще не скоро вернут к официальным матчам.

«Нет такого, что мы в сборной обсуждаем, когда нас вернут. Тут же можно только загадывать, а когда это возвращение реально случится, никому не известно. Через год или через два. Наверное, еще не скоро», — цитирует Тюкавина «КП Спорт».

Сборную России отстранили от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА в марте 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина пропустила отбор на чемпионат Европы и Евро-2024.

Источник: «КП Спорт»
Константин Тюкавин
Футбол
Сборная России по футболу
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