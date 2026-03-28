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28 марта, 09:08

Тюкавин признался, что футболисты сборной России недооценили команду Никарагуа

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от победы в BetBoom товарищеском матче против Никарагуа (3:1).

«Классные ощущения от матча, рад забить гол, победили. Полный стадион, атмосфера очень классная, всегда приятно играть при полном стадионе. Видно, что болельщики ждут, верят, болеют. Можно сказать, что матч был непростым, пропустили такой невынужденный гол, но это футбол, без ошибок никуда, главное, что победили. Возможно, была легкая недооценка, я думаю, что по игре это было видно. Но нужно отдать должное Никарагуа, молодцы, даже вдесятером они играли хорошо, не выбивали мяч особо», — цитирует Тюкавина ТАСС.

Матч прошел в Краснодаре на «Ozon Арене». На 47-й минуте встречи сборная Никарагуа осталась в меньшинстве после удаления защитника Кристиана Рейеса.

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Источник: ТАСС
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Константин Тюкавин
Футбол
Сборная Никарагуа по футболу
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