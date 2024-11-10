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Сегодня, 12:25

Тюкавин отправился в расположение сборной России несмотря на травму спины

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отправился в расположение сборной России несмотря на повреждение.

Игрок вынужден был замениться в матче 15-го тура РПЛ 9 ноября против «Пари НН» (3:1) из-за мышечной травмы спины.

Ранее о повреждении сообщил Telegram-канал «Шинель Берии».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Константин Тюкавин
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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