Тюкавин отправился в расположение сборной России несмотря на травму спины

Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отправился в расположение сборной России несмотря на повреждение.

Игрок вынужден был замениться в матче 15-го тура РПЛ 9 ноября против «Пари НН» (3:1) из-за мышечной травмы спины.

Ранее о повреждении сообщил Telegram-канал «Шинель Берии».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.