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Тюкавин — о голе сборной Белоруссии: «Мастерство и хладнокровие»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями от забитого гола в товарищеском матче против Белоруссии (4:0).

«Возможно, это мастерство, да, и хладнокровие. Я специально сделал ложный замах — хотел посмотреть на действия вратаря. Если бы я бил в одно касание, сто процентов ударил бы в него. Зная мою результативность при выходах один на один, могу сказать, что точно во вратаря бы ударил, ха-ха. А так хорошо получилось — он завалился, надо было просто исполнить», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-o-svoem-gole-v-vorota-sbornoj-belarusi-masterstvo-i-hladnokrovie/
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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