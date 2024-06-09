Тюкавин — о голе сборной Белоруссии: «Мастерство и хладнокровие»

Форвард сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями от забитого гола в товарищеском матче против Белоруссии (4:0).

«Возможно, это мастерство, да, и хладнокровие. Я специально сделал ложный замах — хотел посмотреть на действия вратаря. Если бы я бил в одно касание, сто процентов ударил бы в него. Зная мою результативность при выходах один на один, могу сказать, что точно во вратаря бы ударил, ха-ха. А так хорошо получилось — он завалился, надо было просто исполнить», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин