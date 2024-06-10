Тюкавин: «Счастлив, что забил дебютный гол за сборную России»

Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями от товарищеского матча с Белоруссией (4:0).

— Думаю, хороший матч мы сыграли, — приводит слова Тюкавина «Известия». — Видно, что прибавляем. Не только по этому матчу видно. Если помните мартовскую игру с сербами, то ее мы тоже провели очень хорошо. Да, у них быстро случилось удаление игрока, но даже до него мы не давали им шансов что-то сделать.

— Какие эмоции от первого гола за сборную?

— Конечно, я очень рад. Счастлив, что забил гол. Считаю, что гол получился красивый. Я доволен этим.

— Можно назвать это продолжением очень результативного клубного сезона?

— Да, я думаю, это продолжение. И хорошая точка поставлена в окончании этого сезона, в последнем матче перед отпуском. Теперь можно ехать отдыхать полноценно.

Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.