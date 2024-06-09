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Тюкавин: «Видно, что сборная России прибавляет с каждой игрой»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче над Белоруссией (4:0).

«Уверенная победа говорит о том, что мы прибавляем с каждой игрой. Это видно. Вы видели, как мы сыграли в Москве с сербами, хоть там и было удаление. С Белорусией тоже спокойно сыграли, победили 4:0. Мы в каких-то моментах были лучше, быстрее соперника, поэтому и такой результат. Сыграли на ноль, четыре гола забили — отлично.

Какие были ожидания от игры? Хотели сыграть при полном стадионе, при наших болельщиках. Атмосфера — огонь. Думаю, хороший матч получился для нас. Казалось, что что болельщиков сборной России было больше, чем белорусских? Здорово, всегда бы хотелось так", — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-vidno-chto-sbornaya-rossii-pribavlyaet-s-kazhdoj-igroj/
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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