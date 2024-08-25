Тюкавин: «Вьетнам и Таиланд — отличные соперники. Ничего не знаю о них»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после поражения в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) ответил на вопрос о соперниках сборной России.

— Вьетнам и Таиланд — отличные соперники. Ничего не знаю о них, — сказал Тюкавин.

Сборная России в Ханое проведет товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.