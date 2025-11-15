Футбол
Сегодня, 22:23

Тюкавин назвал лучшего футболиста в составе сборной Чили

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий сборной России Константин Тюкавин поделился мнением о сборной Чили (0:2) после BetBoom товарищеского матча в Сочи.

«Соперник классный, тяжелый, сильный, интересно было сыграть. К сожалению, особо не создали моментов. [Хотя] Александр Головин и Максим Глушенков попали в перекладину. Соперники были серьезные на сборе. Валерий Георгиевич Карпин в раздевалке поблагодарил всех за самоотдачу. Если продолжим так же в следующем году, то претензий не будет. У чилийцев запомнился защитник Гильермо Марипан, с которым я играл», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Матч с Чили стал заключительным для сборной России в 2025-м. В этом году команда провела 10 матчей — 6 побед, 3 ничьи и 1 поражение.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения
Источник: ТАСС
Константин Тюкавин
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
