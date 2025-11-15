Тюкавин назвал лучшего футболиста в составе сборной Чили

Нападающий сборной России Константин Тюкавин поделился мнением о сборной Чили (0:2) после BetBoom товарищеского матча в Сочи.

«Соперник классный, тяжелый, сильный, интересно было сыграть. К сожалению, особо не создали моментов. [Хотя] Александр Головин и Максим Глушенков попали в перекладину. Соперники были серьезные на сборе. Валерий Георгиевич Карпин в раздевалке поблагодарил всех за самоотдачу. Если продолжим так же в следующем году, то претензий не будет. У чилийцев запомнился защитник Гильермо Марипан, с которым я играл», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Матч с Чили стал заключительным для сборной России в 2025-м. В этом году команда провела 10 матчей — 6 побед, 3 ничьи и 1 поражение.