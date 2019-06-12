"Тяжелый матч, но главное - победа!" Дзюба – об игре с Кипром

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба опубликовал в Инстаграме фотографию после матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Кипра (1:0). Игра прошла в Нижнем Новгороде вчера, 12 июня.

– Тяжелый матч, но главное – победа! Двигаемся дальше. Спасибо всем за поддержку! Атмосфера – топ, – написал Дзюба.

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