«Ты настоящий сын своего отца!» Черчесов трогательно поздравил Хабиба с победой над Гэтжи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил бойца MMA Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

В ночь на 25 октября в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.

«С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!» — написал Черчесов в Instagram.

Ранее Хабиб вместе с Черчесовым посетили матч 2-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (1:0). Главный тренер национальной сборной был приглашенным гостем на турнире имени памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254